İSTANBUL 19°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Mayıs 2023 Çarşamba / 5 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,8917
  • EURO
    21,4996
  • ALTIN
    1264.91
  • BIST100
    4429.42
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yurt dışı ve gümrüklerde kullanılan oy sayısı 1 milyon 797 bin 463'e ulaştı
Güncel

Yurt dışı ve gümrüklerde kullanılan oy sayısı 1 milyon 797 bin 463'e ulaştı

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur oylaması için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerden oy kullananların sayısı 1 milyon 797 bin 463'e ulaştı.

AA24 Mayıs 2023 Çarşamba 10:30 - Güncelleme:
Yurt dışı ve gümrüklerde kullanılan oy sayısı 1 milyon 797 bin 463'e ulaştı
ABONE OL

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin, 20 Mayıs'ta başlayan yurt dışı temsilcilik ve gümrüklerde oy verme işlemleri sürüyor.

Yüksek Seçim Kurulundan edinilen bilgiye göre, saat 14.00 itibarıyla yurt dışı temsilcilik ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı toplam 1 milyon 797 bin 463 oldu.

Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri bugün yerel saatle 22.00'de sona erecek, gümrüklerde ise 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.

İLK TURDAKİ OY SAYISINA YAKLAŞTI

Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu için yurt dışında ve gümrük kapılarında kullanılan oy sayısı ilk turda kullanılan 1 milyon 839 bin 470 kullanılan oya yaklaştı. 28 Mayıs'a kadar yurt dışında ve gümrüklerde kullanılan oy sayısı, ilk turda kullanılan oy sayısını geçmesi bekleniyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.