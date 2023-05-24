Yurt dışı ve gümrüklerde kullanılan oy sayısı 1 milyon 797 bin 463'e ulaştı

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin, 20 Mayıs'ta başlayan yurt dışı temsilcilik ve gümrüklerde oy verme işlemleri sürüyor.

Yüksek Seçim Kurulundan edinilen bilgiye göre, saat 14.00 itibarıyla yurt dışı temsilcilik ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı toplam 1 milyon 797 bin 463 oldu.

Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri bugün yerel saatle 22.00'de sona erecek, gümrüklerde ise 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.

İLK TURDAKİ OY SAYISINA YAKLAŞTI



Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu için yurt dışında ve gümrük kapılarında kullanılan oy sayısı ilk turda kullanılan 1 milyon 839 bin 470 kullanılan oya yaklaştı. 28 Mayıs'a kadar yurt dışında ve gümrüklerde kullanılan oy sayısı, ilk turda kullanılan oy sayısını geçmesi bekleniyor.