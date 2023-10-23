İSTANBUL 26°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ekim 2023 Pazartesi / 9 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,0537
  • EURO
    29,7061
  • ALTIN
    1781.91
  • BIST100
    7654.16
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yurt dışına kaçacaklardı! 14 FETÖ'cü yakalandı
Güncel

Yurt dışına kaçacaklardı! 14 FETÖ'cü yakalandı

Antalya'da FETÖ üyesi olduğu öne sürülen 14 kişinin, hazırladıkları kaçış planı tespit edilince yakalandığı ortaya çıktı.

AA23 Ekim 2023 Pazartesi 10:14 - Güncelleme:
Yurt dışına kaçacaklardı! 14 FETÖ'cü yakalandı
ABONE OL

Valilikten yapılan açıklamada, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y'nin Antalya'da gözaltına alındığı, ardından şüphelinin telefonunda yapılan incelemede örgüt üyeleriyle yurt dışına kaçış planı hazırladığının tespit edildiği bildirildi.

Uygulama üzerinden kurulan grupta kaçış planının diğer örgüt üyeleriyle de paylaşıldığı belirtilen açıklamada, delillerin toplanmasının ardından operasyon düzenlendiği kaydedildi.

Operasyonda ihraç edilen hava pilot kurmay albay, 2 hava pilot üsteğmen, 3 hava astsubay, komiser, polis memuru ve öğretmenin de aralarında bulunduğu 14 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.

Açıklamada, şüphelilerin üst aramasında 15 bin 445 avro, 11 bin 820 lira, 500 gram gümüş külçe ile sahte kimlik ele geçirildiği belirtildi.

Kemer ilçesinde, dün FETÖ üyesi oldukları iddia edilen şüpheliler, Phaselis Koyu'ndan deniz yoluyla yurt dışına kaçmaya çalışırken gözaltına alınmıştı.

  • fetö
  • yakalandı
  • yurt dışına kaçış

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.