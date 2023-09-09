Yurt dışına kaçmaya çalışan biri FETÖ'cü 5 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Irak ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişinin yakalandığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, yakalananlardan birinin FETÖ mensubu olduğunun belirlendiği kaydedildi.
Hudut Kartallarımız, ülkemizden Irak ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 şahsı yakaladı.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 9, 2023
Yakalanan şahıslardan 1'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/bheghk25GA