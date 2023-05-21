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Güncel

Yurt dışında kullanılan oy sayısı 700 bini aştı

Yurt dışında kullanılan oy sayısı 700 bini aştı

21 Mayıs 2023 Pazar 13:18 - Güncelleme:
Yurt dışında kullanılan oy sayısı 700 bini aştı
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