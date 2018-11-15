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Yurt dışındaki FETÖ zanlısı firari iş adamı polise teslim oldu

Kahramanmaraş'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan ve yurt dışından gelerek Adana'da polise teslim olan zanlı tutuklandı.

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Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan iş adamı Bekir Sıdkı K, Özbekistan'dan uçakla geldiği Adana Havalimanı'nda polise teslim oldu.

Gözaltına alınan Bekir Sıdkı K, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince teslim alınarak kente getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.

Örgütün il mütevelli heyeti üyesi olduğu iddia edilen zanlının, 2016'nın mayıs ayında Özbekistan'a kaçtığı, bir süre de ABD ve Kolombiya'da kalarak bu ülkeye geri döndüğü öğrenildi.

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