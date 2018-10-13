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Yurt dışından gelen tırın dorsesine zula edilen uyuşturucu, dedektör köpek "Onix"in desteğiyle bulundu, 3 kişi gözaltına alındı

Gaziantep'teki operasyonda 67 kilogram eroin ele geçirildi.

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yurt dışından temin ettikleri uyuşturucuyu tırla yurda getirdikleri belirlenen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Polis ekipleri, Gaziantep'e geldiği belirlenen tırı, uzun süren takip sonucu Tarsus, Adana, Gaziantep (TAG) otoyolunda durdurdu.

Araçta dedektör köpek "Onix"in desteğiyle yapılan aramada, dorsedeki özel yapılmış bölümde 131 paket halinde 67 kilogram eroin bulundu.

Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden birinin tırın sürücüsü, diğer ikisinin ise baba-oğul olduğu belirtildi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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