Yurt dışından getirilen 63 kişi Bursa'da öğrenci yurduna yerleştirildi

AA 30 Mart 2020 Pazartesi 19:45 - Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 19:45

BURSA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Katar'dan Bursa'ya getirilen 63 Türk vatandaşı, karantina süresini geçirmeleri için öğrenci yurduna yerleştirildi.

Sağlık kontrollerinin ardından polis eşliğinde Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Görükle Yerleşkesi'ndeki Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Emir Sultan Erkek Öğrenci Yurdu'na getirilen vatandaşlar, 14 gün gözlem altında tutulacak.

Yurda yerleştirilen vatandaşların tüm ihtiyaçları Bursa Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türk Kızılay tarafından karşılanacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında görevli sosyolog ve psikologlar da bu süreçte destek sağlayacak.