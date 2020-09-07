07 Eylül 2020 Pazartesi 09:45 - Güncelleme: 07 Eylül 2020 Pazartesi 09:49

Türkiye'nin lider teknoloji ve savunma şirketi ASELSAN'ın ürün ağaçlarında bulunan malzemelerdeki dışa bağımlılığı azaltmak, tedarik sürecinde zorluklar yaşanan ürünleri milli/yerli olarak üretmek, tedarik maliyetlerini ve sürelerini düşürmek, teknolojik yetkinlik kazanmak amacıyla 2018 başında kurulan Milli ve Yerli Ürün Geliştirme Kurulu bünyesinde millileştirme çalışmalarına başlandı.

Sektör başkanlıkları, Teknoloji ve Strateji Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı ve Sanayileşme ve Tedarik Direktörlüğü temsilcilerinden oluşan kurul, ithal edilen tüm ürünleri gözden geçirerek, teknolojinin önemi, ihraç kısıtları, maliyet etkisi ve temin süresi gibi kriterleri göz önüne alarak öncelikle milli ve yerli olarak temin edilmesi gereken ürünleri belirliyor.

ASELSAN tarafından yapılan açıklamada, "Millileştirme çalışmalarımız iş ortaklarımız ile beraber ara vermeden devam ediyor. İhracat lisansına tabi ve yurt dışından yüksek miktarlarda alımını yaptığımız “Kilitli Kart Tutucu”, Harp Savunma firması üzerinden millileştirildi." denildi.