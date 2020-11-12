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Yurt genelinde DEAŞ operasyonu: 24 gözaltı

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik Şanlıurfa merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı.

AA12 Kasım 2020 Perşembe 14:39 - Güncelleme: 12 Kasım 2020 Perşembe 14:39
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Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, terör örgütü DEAŞ'a elaman ve malzeme temin eden kişilerin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik operasyon başlatıldı.

Şanlıurfa merkezli Bursa ve Diyarbakır'da gerçekleştirilen operasyonda, DEAŞ terör örgütüne eleman temin ettikleri, çatışma bölgesindeki teröristleri yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçirme arayışı içerisinde oldukları ve örgütsel ders/toplantı düzenledikleri tespit edilen 24 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin evleri ve iş yerlerinde, 1 pompalı tüfek, 1 kuru sıkı tabanca ve bu silahlara ait mermiler, çok sayıda toplanma kararı bulunan kitap, dergi ve dijital materyaller ele geçirildi.

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