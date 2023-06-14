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Yurt genelinde hava durumu nasıl olacak? Hava Tahmin Uzmanı açıkladı

Yağışlı hava yurt genelinde etkisini sürdürüyor. İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Orta Karadeniz'de kuvvetli olmak üzere tüm yurtta yağış bekleniyor. Meteoroloji; sel, su baskını ve yıldırım düşmesine karşı dikkatli olunması konusunda uyardı.

TRT Haber14 Haziran 2023 Çarşamba 04:37 - Güncelleme:
Yurt genelinde hava durumu nasıl olacak? Hava Tahmin Uzmanı açıkladı
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Yağışlı hava yurdu terk etmeyecek, birçok bölgede kuvvetli yağış görülecek.

Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, devam eden yağışlarla ilgili şu bilgileri verdi:

"İç Ege'de, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli olmak üzere yurt genelinde, Güneydoğu Anadolu dışında, tüm yurtta aralıklarla gök gürültülü sağanak devam ediyor."

Bugün doğu kesimlerde yağışın devam etmesi bekleniyor. Yurdun batı kesimlerine ise yeni bir yağışlı hava dalgası gelecek.

HAFTA SONU YAĞIŞLI GEÇECEK

Macit, "Cuma gününden itibaren yurdun batı kesimleri yeni bir yağışlı havanın etkisine giriyor. Cuma günü Marmara'da, Ege'de başlayan yağışların cumartesi ve pazar günü iç kesimlerin tamamına yayılmasını gök gürültülü sağanak şeklinde kendini göstermesini bekliyoruz." dedi.

3 BÜYÜK İL İÇİN HAVA DURUMU

İstanbul'da sağanak geçişleri olsa da kuvvetli bir yağış beklenmiyor.

Ankara'da gök gürültülü sağanak devam edecek. Hava sıcaklığı İstanbul ve Ankara'da hafta sonunda 29 dereceye kadar çıkacak.

İzmir'de cuma günü hariç kuvvetli bir yağış beklenmezken sıcaklık hafta sonu 35 dereceyi görecek.

METEOROLOJİ'DEN UYARI

Meteoroloji, yağış beklenen bölgelerde sel, su baskını ve yıldırım düşmesine karşı dikkatli olunmasını istedi.

Son değerlendirmelere göre, hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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