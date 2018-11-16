Milli Savunma Bakanlığı: Bu hafta 68 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık yayınladığı bilgi notunda yurt içi ve yurtdışı operasyonları Bakan Akar'ın resmi ziyaretleri yer aldı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın bilgi notu:

1. Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Temel ile birlikte Hakkâri bölgesindeki kazanın ardından bölgede incelemelerde bulunmuştur. Bakan Akar bu kapsamda, Yüksekova Devlet Hastanesi ve Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören yaralılarımızı ziyaret etmiştir.

2. Kırgızistan Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Raiimberdi Duishenbiev, 14 Kasım 2018’de Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı makamında ziyaret etmiştir.

3. Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, bedelli askerlik kapsamında temel eğitimlerin 24 Kasım 2018 - 7 Şubat 2020 tarihleri arasında, toplam 37 celp dönemi halinde, 48 ilde yer alan 92 birliğimizde icra edileceğini açıklamıştır.

4. Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, 15 Kasım 2018 tarihinde Halifax Uluslararası Güvenlik Forumuna katılmak üzere Kanada’ya gitmiştir.

5. Terörle Mücadele Harekâtı:

a. Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkemizin ve milletimizin güvenliğini sağlamak maksadıyla, yurt içerisinde ve yurt dışında PKK/KCK/PYD-YPG başta olmak üzere DEAŞ dâhil terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir.

b. Geçtiğimiz süreç içerisinde (09 – 15 Kasım 2018), PKK/KCK terör örgütünün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergâhı olarak kullandığı Diyarbakır, Hakkâri, Tunceli, Şırnak, Mardin ile Irak’ın kuzeyinde yürütülen büyük ve orta çaplı operasyonlara aralıksız devam edilmiştir.

(1) İcra edilen operasyonlarda;

(a) Yurt içinde ve dışında 68 terörist etkisiz hale getirilmiş,

(b) Altı adet piyade tüfeği, bir adet AT-4, bir adet AT-13, bir adet LAW tanksavar silahı, 5.736 adet muhtelif hafif silah mühimmatı, dört adet muhtelif mayın, 85 kg amonyum nitrat, 56 kg C-4 patlayıcı madde, 65 kg tahrip kalıbı, iki adet el bombası, dokuz adet muhtelif telsiz ele geçirilmiş ve 24 adet el yapımı patlayıcı imha edilmiştir.

(c) Teröristler tarafından kullanılan 31 adet silah mevzii, sığınak ve depo imha edilmiştir.

(ç) İki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üç kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır.

(2) Hudut güvenliği, alınan tedbirler artırılarak hudut birliklerimiz tarafından 7 gün 24 saat esasına göre sağlanmaktadır. Hudut birliklerimize yönelik her türlü taciz ve saldırılara meşru müdafaa çerçevesinde tereddütsüz olarak anında karşılık verilmektedir. PKK/KCK terör örgütünün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde, 93 litre kaçak akaryakıt, 17.833 paket kaçak sigara, 19 adet cep telefonu ve 1310 adet kaçak hayvan ele geçirilmiştir. Sınır kontrolleri kapsamında etkin tedbirler alınmaya devam edilmektedir.

(3) Azim ve kararlılıkla icra edilen operasyonlarla PKK/KCK terör örgütü üzerinde oluşturulan baskı neticesinde, örgütün serbest hareket etmesi ve eylem kabiliyeti kısıtlanmıştır.

6. Suriye’nin kuzeyinde icra edilen harekât kapsamında;

a. Fırat Kalkanı Harekâtı:

Hudut güvenliğini tesis etmek, DEAŞ Terör Örgütünün tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş kimselerin yurtlarına dönüşüne katkı sağlamak maksadıyla icra edilen Fırat Kalkanı Harekâtında, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu’nun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azez-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskûn mahal ve 2.015 km²’lik alan kontrol altına alınmıştır.

Bab bölgesinde patlayıcı ve mayın arama/temizleme çalışmaları sürdürülürken; PKK/KCK/PYD-YPG terörist unsurlarının Münbiç’ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edilmektedir. Bölgede yürütülen normalleşme (altyapı, üstyapı, yerel yönetimlerin desteklenmesi vb.) çalışmalarına katkı sağlanmaktadır.

b. İdlib Bölgesi:

İdlib Bölgesinde, Astana mutabakatı kapsamında ateşkesin etkinliğinin artırılması, çatışmaların sona erdirilmesi, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması, yerlerinden edilenlerin evlerine dönüşü için uygun şartların sağlanması ve ihtilafın barışçıl yollarla çözülmesi için uygun koşulların oluşturulmasına destek sağlamak maksadıyla, Türk Silahlı Kuvvetleri birlikleri Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü olarak görev yapmaktadır.

Bu kapsamda; Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 13 Ekim 2017 tarihinden itibaren kurulan 12 Gözlem Noktasında faaliyetlere devam edilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede çatışmaların sona erdirilerek huzur ve istikrar ortamının teminine yönelik faaliyetlerini, Astana’da garantör ülkelerce mutabık kalınan angajman kuralları çerçevesinde sürdürmektedir.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde istikrarın temini için, garantör ülkeler tarafından imzalanan 17 Eylül 2018 tarihli Soçi mutabakatı çerçevesinde çalışmalar sürdürülmektedir.

c. Zeytin Dalı Harekâtı:

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Afrin bölgesinde, 20 Ocak 2018’de başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında;

(1) 12 Temmuz 2018 tarihinden itibaren göreve başlayan Yerel Kolluk Kuvvetleri faaliyetine devam etmektedir.

(2) Türk Silahlı Kuvvetleri birliklerince, Kızılay, AFAD ve BM tarafından sağlanan insani yardımların bölgeye erişimi konusunda gerekli destek sağlanmakta; Afrin’de hayatın normale dönmesi çalışmalarına devam edilmektedir.

(3) Harekâtın başlangıcından itibaren 4.585 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

(4) Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından 18 Mart 2018 tarihi itibariyle kontrol altına alınan Afrin’de mayın ve el yapımı patlayıcı arama faaliyetleri sürdürülmektedir. Harekât kapsamında bugüne kadar 293 adet mayın ve 1639 adet el yapımı patlayıcı imha edilmiştir.

(5) Türk Silahlı Kuvvetleri, insani yardımların bölgeye erişimi konusunda gerekli desteği sağlamakta ve Afrin ve Tellef bölgelerinde tesis ettiği sahra fırınları vasıtasıyla bölgenin ekmek ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunmaktadır. Buna ilave olarak, Cenderis’te kurduğu Türk Silahlı Kuvvetleri Acil Yardım Hastanesi ile bölge halkına sağlık hizmeti de sunulmaktadır.

(6) Zeytin Dalı Harekâtı, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1373 (2001), 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmiştir. Buna ilave olarak, harekâtın başlangıcından itibaren dini ve kültürel yapılar, tarihi eserler ve arkeolojik kalıntılar ile kamu yararına faaliyet gösteren tesisler de kesinlikle Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından hedef alınmamıştır.

ç. Münbiç Bölgesi:

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, Münbiç’te 15 Kasım 2018'de Müşterek Birleşik Devriye faaliyetlerinin üçüncüsünü icra etmiştir.

Müteakip dönemde, Türkiye ve ABD Silahlı Kuvvetleri tarafından sürdürülen yakın işbirliği ve ortak çalışmalar neticesinde Münbiç’teki tüm terör örgütü mensuplarının bölgeyi terk etmesi ile bölgede Türkiye-ABD denetiminde güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik faaliyetlere devam edilecektir.

7. Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin hak ve menfaatlerini korumak ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla, millî birliğimizi ve bölünmez bütünlüğümüzü hedef alan başta FETÖ/PDY, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelesini, yurt içi ve yurt dışında kesintisiz olarak en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar sürdürme azim ve kararlılığındadır.