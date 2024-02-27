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Yurtdışına kaçmaya çalışan FETÖ üyesi yakalandı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yurtdışına kaçma hazırlığı yapan FETÖ mensubu yakalandı.

IHA27 Şubat 2024 Salı 10:52 - Güncelleme:
Yurtdışına kaçmaya çalışan FETÖ üyesi yakalandı
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Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesince; 'Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme' suçundan hakkında yakalama emri bulunan FETÖ Terör Örgütü mensubu İhraç Uzman Çavuş O.K.'nın Osmaneli ilçesinde bir adreste saklandığına dair istihbari bilgiler elde edilmesi üzerine Bilecik Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yapılan operasyonda O.K yakalandı. Yurtdışına çıkma hazırlıkları içerisinde olan O.K'nin üzerinde 12.600 Euro ele geçirildi. O.K. hakkında Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesince verilen 'Müebbet Hapis' cezasının Yargıtay'da onanma aşamasında olduğu anlaşılarak, O.K. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Bilecik M. Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

  • FETÖ mensubu
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