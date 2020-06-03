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Yürüyüş için evinden çıkan yaşlı adam, sokak ortasında ölü bulundu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, kızıyla birlikte yaşadığı evden sabah yürüyüşü için çıkan Muzaffer Özer (73), sokak ortasında ölü bulundu.

DHA03 Haziran 2020 Çarşamba 16:02 - Güncelleme: 03 Haziran 2020 Çarşamba 16:02
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Manavgat Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü görevlisi, saat 06.00 sıralarında, Bahçelievler Mahallesi 5010 Sokak'ta, bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. Hemen polisi aradı. İhbar üzerine sokağa gelen polis ve sağlık ekipleri, Muzaffer Özer olduğu tespit edilen kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Yaşadığı evin bir alt sokağında cansız bedeni bulunan Özer'in, sokağa çıkma kısıtlaması bulunan yaş grubunda olmasına rağmen sabahları erkenden yürüyüş yapmaya çıktığı öğrenildi.

Özer'in cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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