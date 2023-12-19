Yuva yıkan köpek! 'Ya ben ya o' diye rest çekti ama...

İstanbul Esenler'de 9 yıllık evli çift, köpek yüzünden boşanma kararı aldı. İddiaya göre V.S. adlı koca, ilk evliliğinden olan yetişkin kızı için sahiplendiği sokak köpeğini eve getirdi. G.S., çocukluktan beri köpekten korktuğunu söyleyip eşine hayvanı götürmesini söyledi.

'ONUR MESELESİ OLDU'

Çift arasında sık sık köpek tartışması yaşandı. Akşam Gazetesi'nin haberine göre, G.S. sonunda kocasına "Ya ben ya köpek" diyerek rest çekti. Köpeği seçen V.S., mahkemeye başvurdu; "Köpeğe bakmak için eşimden boşanmak istiyorum' dedi. Ancak dava dilekçesi usule aykırı olduğundan dava reddedildi. Bunun üzerine G.S. soluğu mahkemede aldı; boşanma davası açtı. Genç kadın, kocasının kendisini köpeğe tercih etmesinden rencide olduğunu belirtti. G.S. dilekçesinde köpekten korktuğu için evde duramadığını defalarca ağlayarak anlattığını; buna rağmen kocasının ve üvey kızının kendisini umursamadığını anlattı.

KIZI İNTİKAM ALIR GİBİ...

G.S., evlendiği günden beri üvey kızının babasıyla annesinin ayrılmasından kendisini sorumlu tuttuğunu da öne sürdü. Davacı kadın, boşanmanın kendisi için onur meselesi olduğunu ifade etti. Bakırköy 4. Aile Mahkemesi, kadını haklı buldu; çifti boşadı. V.S.'nin 20 bin lira maddi, 30 bin lira da manevi tazminat; aylık bin lira da nafaka ödemesine hükmetti.

'HAYVAN KADAR DEĞERİM YOK'

Köpekle yaşamanın işkenceye dönüştüğünü öne süren G.S., dilekçesinde şunları anlattı: "Eşim ve kızı bana her zaman hizmetçi gibi davrandı. El-yüz havlularını bile köpeği kurulamak için kullandılar. Köpeğin etrafa saçtığı tüy ve dışkıları bana temizlettiler. Evde o köpek kadar değerim görmedim.