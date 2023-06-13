Yuvam Başakşehir Evleri'nin temeli atıldı

Ziya Gökalp Mahallesi'ndeki 6 blok halinde 426 daire ve 24 ticari üniteden oluşacak Yuvam Başakşehir Evleri'nin temel atma töreni, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit ile bazı AK Parti teşkilatı ile müteahhit firma yöneticileri ve hak sahiplerinin katılımıyla gerçekleşti.

Belediye Başkanı Kartoğlu, törendeki konuşmasında, 60 bin metrekare alanda yükselecek Yuvam Başakşehir Evleri'nin depreme dayanıklı tünel kalıp sistemiyle inşa edeceğini, yeşil alanları, kapalı ve açık otoparklarının yanı sıra ticari alanlarıyla sakinlerine sadece bir evin değil prestijli bir yaşamın da anahtarını sunacaklarını söyledi.

Başakşehir'in dört bir yanında kentsel yenileme çalışmalarının kararlılıkla yürütüldüğünü dile getiren Kartoğlu, projeyle 20 yılı aşkın süredir çözülemeyen konut sorunuyla ilgili ilk adımın atıldığını kaydetti.

Deprem ve doğal afet riskini en aza indirmek için daha titiz davrandıklarını vurgulayan Kartoğlu, şöyle devam etti:

"6 Şubat'ta 11 ili etkileyen depremlerin ardından binaların depreme dayanıklı şekilde yenilenmesi bir kez daha gündeme geldi. Kentsel yenileme çalışmalarını hızlandırmamız gerektiğini bir kez daha anlamış olduk. Kabul etmek zorundayız ki Türkiye fay hattında olan bir ülke. Eğer fay hattındaysak yapılacak tek şey, binaları yenilemek. İstanbul'la ilgili yapılan çalışmalar, bizim depremden sonra direkt gündemimize geldi. İstanbul'da riskli bina oranının yüzde 60 seviyelerinde olması her birimizi çok korkuttu."

İLÇEDEKİ DİĞER KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

İlçedeki her 100 konuttan 87'sinin depreme karşı güvenli olduğunu bildiren Kartoğlu, "2009'da riskli bina stokumuz yüzde 50'ydi. Riskli bina stoku oranımızı yüzde 50'lerden yüzde 13'e kadar düşürdük. 2 yıl içinde bu oranı yüzde 8'e düşürmeyi hedefliyoruz. En büyük hayalimiz Başakşehir'de riskli binaların tamamının yenilenmesi ve tüm komşularımın evlerinde güvenle yaşamasıdır." ifadelerini kullandı.

Başakşehir'de riskli ve rezerv yapı alanlarına ilişkin çalışmaların devam ettiğini belirten Kartoğlu, Ziya Gökalp Mahallesi'nde 2, Şahintepe Mahallesi'nde 6, Güvercintepe Mahallesi'nde de 1 olmak üzere toplam 9 kentsel yenileme projesiyle ilgili görüşmeleri tamamladıklarını, inşaat çalışmalarına en kısa zamanda başlamayı hedeflediklerini anlattı.

Kartoğlu, bu sürece tüm mahalle sakinlerinin dahil olmasını isteyerek, riskli binaların hızlıca yenilenmesinin önemini vurguladı.