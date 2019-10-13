KAFE AÇMIŞLARDI

Recep Sert'e 18 Temmuz 2013'te Antalya’daki Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından yüz nakli yapılmıştı. Beyin ölümü gerçekleşen 43 yaşındaki Polonyalı turist Andrzej Kucza’nın yüz ve çenesi, Recep Ser'te başarılı operasyonla nakledilmişti. Türkiye'de yüz naklinde 5'inci, çene naklinde ilk olan Recep Sert bu nakille tanınmıştı. Recep Sert ile eşi Esma Sert 2017 yılında bir kafe açtıkları haberiyle gündeme gelmişti.

(Akşam)