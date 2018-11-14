AK Parti'nin yüzde 15 su indirimi teklifine CHP ret oyu verdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İBB Meclisi'ne AK Parti grubunun teklifiyle getirilen su indirimine CHP'nin ret oyu verdiğini açıkladı.

İSKİ Genel Kurulu'nda 1 Ocak 2019'dan itibaren geçerli olmak üzere su fiyatında yüzde 15 oranındaki indirimin kabul edildiğini aktaran Uysal, AK Parti grubuna teşekkür ederek bu indirimin vatandaşlar için hayırlı olması dileğinde bulundu.