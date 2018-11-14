AK Parti'nin yüzde 15 su indirimi teklifine CHP ret oyu verdi
AK Parti grubunun teklifiyle İSKİ Genel Kurulu’nda 1 Ocak 2019’dan itibaren geçerli olmak üzere su fiyatında %15 indirim kabul edildi. AK Parti'nin teklifine CHP grubu karşı çıktı ve ret oyu kullandı.
- Star.com.tr
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İBB Meclisi'ne AK Parti grubunun teklifiyle getirilen su indirimine CHP'nin ret oyu verdiğini açıkladı.
İSKİ Genel Kurulu'nda 1 Ocak 2019'dan itibaren geçerli olmak üzere su fiyatında yüzde 15 oranındaki indirimin kabul edildiğini aktaran Uysal, AK Parti grubuna teşekkür ederek bu indirimin vatandaşlar için hayırlı olması dileğinde bulundu.
Su’da %15 indirim!— Mevlüt Uysal (@mevlutuysal_bsk) 14 Kasım 2018
İBB Meclisi AK Parti Grubumuzun teklifiyle İSKİ Genel Kurulu’nda 1 Ocak 2019’dan itibaren geçerli olmak üzere su fiyatında %15 indirim kabul edildi. İndirim teklifimize CHP grubu ret oyu verdi. AK Parti grubumuza teşekkür ediyorum. İstanbulumuza hayırlı olsun. pic.twitter.com/CjGThJ6gpG
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