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AK Parti'nin yüzde 15 su indirimi teklifine CHP ret oyu verdi

AK Parti grubunun teklifiyle İSKİ Genel Kurulu’nda 1 Ocak 2019’dan itibaren geçerli olmak üzere su fiyatında %15 indirim kabul edildi. AK Parti'nin teklifine CHP grubu karşı çıktı ve ret oyu kullandı.

  • Star.com.tr
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İBB Meclisi'ne AK Parti grubunun teklifiyle getirilen su indirimine CHP'nin ret oyu verdiğini açıkladı.
 
İSKİ Genel Kurulu'nda 1 Ocak 2019'dan itibaren geçerli olmak üzere su fiyatında yüzde 15 oranındaki indirimin kabul edildiğini aktaran Uysal, AK Parti grubuna teşekkür ederek bu indirimin vatandaşlar için hayırlı olması dileğinde bulundu.

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