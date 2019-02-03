15°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2086
  • 5,9738
  • 220.649
  • 102.937
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

'Yüzen adalar', hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi üzerine buz tuttu

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesindeki Çat Barajı'nda bulunan 'yüzen adalar', hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi üzerine buz tuttu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde Doğal güzelliğiyle her mevsim özellikle yerli turistlerin ilgi gösterdiği Çat Barajı kıyılarındaki yüzen adalar, ilçede hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle buz tuttu.
 
Donan yüzen adalar, fotoğraf ve doğaseverler için tabloları aratmayan bir manzara oluşturdu.
 
Çelikhan Belediye Başkanı Mustafa Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede etkili olan soğuk hava nedeniyle yüzen adaların donduğunu söyledi.
 
Yüzen adalara daha fazla turist çekmek için yetkililerle görüştüklerini anlatan Bulut, adaların doğa harikası olduğunu ifade etti.
 
Bulut, yüzen adalara özellikle tur düzenlemek istediklerini dile getirerek, "Çat Barajı kıyısında bulunan yüzen adalara en kısa zamanda tur düzenlemek istiyoruz. Gerekli çalışmalarımızı yaptık. İnşallah yakında adalara tur düzenlenecek. Bu durum da turist sayısında artış sağlanacak." diye konuştu.

II. Murat´ın vefatı - Tarihte bugün 3 Şubat 1451

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Antalya'da ormanda genç kıza 'işkence'ye soruşturma

Antalya'da ormanda genç kıza 'işkence'ye soruşturma

İhracatı %95 arttı: Ülkeye 23 milyon dolar döviz kazandırdı

İhracatı %95 arttı: Ülkeye 23 milyon dolar döviz kazandırdı

ASELSAN'dan 2 bin sanayiciyle 'millileştirme' zirvesi

ASELSAN'dan 2 bin sanayiciyle 'millileştirme' zirvesi

Yer: Hindistan... Valizinden çıkana kimse inanamadı

Yer: Hindistan... Valizinden çıkana kimse inanamadı

Türkiye'den komşusuna 5 milyar dolar kredi

Türkiye'den komşusuna 5 milyar dolar kredi

Türkiye'nin ihracatına 'akrep' katkısı

Türkiye'nin ihracatına 'akrep' katkısı

'Polis misin, hamamcı mısın?'

'Polis misin, hamamcı mısın?'

Kardeş katili cinayeti 7 yıl sonra itiraf etti: Ormana gömdüm

Kardeş katili cinayeti 7 yıl sonra itiraf etti: Ormana gömdüm
 

POPÜLER HABERLER

II. Murat´ın vefatı - Tarihte bugün 3 Şubat 1451

II. Murat´ın vefatı - Tarihte bugün 3 Şubat 1451

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA