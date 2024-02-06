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Yüzyılın felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat tarihinde meydana gelen felaketin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Şehrin birçok noktasından kayda alınan görüntülerde felaketin büyüklüğünü gözler önüne serdi.

IHA6 Şubat 2024 Salı 07:53 - Güncelleme:
Yüzyılın felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen 6 Şubat depremlerinde 11 il etkilendi. Depremlerde 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 100 bin kişi ise yaralandı. Meydana gelen felakette yüzbinlerce konut ve iş yeri hasar aldı. Depremin yıl dönümünde kentin beşik gibi sallandığı yeni görüntüler ortaya çıktı. Saatler 04.17'yi gösterdiğinde Müftülük Meydanı, Tarihi Kahramanmaraş Kalesi, Valilik Meydanı, Trabzon caddesi, Namık Kemal Kavşağı'nda güvenlik ve KGYS kameraları yaşanan felaketi kaydetti. İki büyük depremin üssü Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde ise güvenlik kameraları sarsıntının büyüklüğünü an be an kaydetti.

Görüntülerde sarsıntının başladığı ve hızlandığı, binaların çöktüğü görüldü. Birçok binanın yıkım anı kameralara yansırken, etrafa toz bulutları yayıldı. Görüntülerin devamında ise depremin etkisinin geçmesinin ardından vatandaşların kargaşa halinde sokaklara indiği görüldü.

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