Yüzyıllardır bayramda aynı geleneği sürdürüyorlar

Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı 250 nüfuslu Kuşluk Mahallesi'nde bayram namazının ardından mahalle sakinleri, evlerinin önünde hazırladıkları şeker, çikolata, kek gibi ikramlarla misafirlerini ağırlayarak çocukları sevindirdi.

KÖY HALKI ADETLERİNİ YAŞATIYOR

Yaklaşık 250 kişinin yaşadığı 50 haneli Kuşluk Mahallesi'nde bu geleneğin her Ramazan Bayramı'nda sürdüğünü belirten İsmail Aybey, "Bayramda çocuklar ellerinde poşetlerle kapı kapı dolaşarak bayram şekeri topluyorlar. Kuşluk köyünde bayram çocuklar için çok güzel geçiyor. Hatta sadece çocuklar değil, yediden yetmişe herkes şeker topluyor. Bu adet çoğu yerde yok. Köy halkı bu güzel adeti yaşatmaya çalışıyor" dedi.