İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Eylül 2023 Çarşamba / 6 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,0419
  • EURO
    28,9412
  • ALTIN
    1678.11
  • BIST100
    7863.82
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Güncel

Zafer Koçak Antalya'da yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, hakkında 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve silahlı suç örgütü kurmak suçundan aranan Zafer Koçak yakalandı.

AA20 Eylül 2023 Çarşamba 11:24 - Güncelleme:
Zafer Koçak Antalya'da yakalandı
ABONE OL

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "ruhsatsız ateşli silah bulundurma", "kasten öldürmeye teşebbüs", "silahla tehdit", "kasten yaralama", "hakaret", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "mala zarar verme", "tefecilik" ve "suç delillerini gizleme, değiştirme veya yok etme" suçlarına karıştığı iddia edilen Zafer Koçak'ın yakalanması için çalışma başlattı.

Hakkında 8 ayrı dosyadan 19 yıl 1 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası da bulunan Koçak'ın Alanya'da olduğu belirlendi.

Koçak, KOM ve Özel Harekat Şubesi ekiplerince düzenlenen ortak operasyonla gizlendiği ikamette yakalandı.

Adreste yapılan aramada ruhsatsız tabanca, tabancaya ait şarjör, 56 fişek ve 2 çift sahte plaka ele geçirildi.

  • Alanya suç örgütü
  • Zafer Koçak
  • hapishane kaçışı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.