Zafer Meydanı projesinin açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak

Gazel, Kütahya kent merkezinde esnaf ziyaretinde bulundu.

Cumhuriyet Caddesi'ndeki esnafları gezerek istişarelerde bulunan Gazel'e parti teşkilatı da eşlik etti. Esnaflara "Hayırlı işler" temennisinde bulunan Gazel, sorun ve talepleri dinledi. Kente yapılacak yeni yatırımların ve sorunların kısa sürede çözüme kavuşturulması hususunda bilgilendirmelerde bulundu.

Ziyaretlerinin ardından Zafer Meydanı'na geçen Gazel, firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Sahada çalışan işçilere kolaylıklar dileyen Gazel esnaf ziyaretini değerlendirdi. Zafer Meydanı'nda çalışmaların hızla devam ettiğini, Kütahyalıların da meydana kavuşmasına az kaldığını ifade etti. Esnaflarımızı ziyaret ettik. Gerçekten esnaflarımızın hem sıcak karşılamasından dolayı hem de bizlere iletmiş oldukları talepleri ve bizlere yön çizmelerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Buraya geldim, gerçekten şu anda vazonun da dikilmiş olduğunu gördük. Çok kısa bir süre içerisinde ben burasının ilk kazma vurulduğunun üzerinden 68 gün geçti. Biliyorsunuz inşaatın başlaması ile alakalı resmi bir tören yapılmıştı. Onun üzerinden de 60 gün geçti. 60 gün içerisinde bu seviyeye gelen bir inşaattan bahsediyoruz. Gerçekten Kütahya'mız çok güzel bir meydana kavuşmuş olacak. Şu anda bile beni bu meydan heyecanlandırıyor" dedi.

Meydanın açılışının 29 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacağını vurgulayan Gazel, "Tabi ki bu süreç içerisinde çok sıkıntılar oldu. Çalışma için gerekli ortamı oluşturmakta çok zorlanıldı. Ama 29 Ağustos'ta Cumhurbaşkanımızın Kütahya ziyaretinde inşallah burasının açılacak olması Belediye Başkanımızın böyle bir müjdesi olmuştu. Açılacak olmasıyla çalışmalar daha da hızlandı ve son seviyeye geldi. Gece gündüz çalışmalar yapılıyor. Kütahya'mızda kendisine yaraşır bir kent meydanına bu anlamda kavuşmuş olacak" diye konuştu.