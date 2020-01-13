13.01.2020 15:16 - Güncelleme: 13.01.2020 15:16

Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin, oyunculuk performansıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Zalim İstanbul Bahar Şahin kimdir? Zalim İstanbul'un Ceren’i Bahar Şahin nereli? gibi soruların yanıtları tüm dizi takipçileri tarafından araştırılıyor. Aslen Artvinli olan Bahar Şahin, 26 Mayıs 1997 yılında Ankara’da dünyaya Oyunculuk eğitimi almış olan Bahar Güven, ilk oyunculuk deneyimini 2014 yapımı O Hayat Benim dizisi ile yaşadı. Zalim İstanbul Bahar Şahin hakkında tüm detaylar haberimizde..

ZALİM İSTANBUL BAHAR ŞAHİN KİMDİR?

Aslen Artvinli olan Bahar Şahin, 26 Mayıs 1997 yılında Ankara’da dünyaya Oyunculuk eğitimi almış olan Bahar Güven, ilk oyunculuk deneyimini 2014 yapımı O Hayat Benim dizisi ile yaşadı, daha sonra Lise Devriyesi, Kayıt Dışı, Yol Arkadaşım, Servet gibi dizilerin oyuncu kadrosunda yer aldı.

ZALİM İSTANBUL CEREN KARAKTERİNİN ÖZELLİKLERİ

Ailenin lükse, magazine düşkün, fırlama küçük kızı. Medyada görüp özendiği hayatları yaşamak uğruna, aklını varsa yoksa dümen çevirmeye çalıştıran, güzelliğinin farkında ve bunu kullanmaktan çekinmeyen 20’lerinin başında bir genç. Tutkulu bir kızdır Ceren, karda yürür ama izini belli etmez. Karşısına çıkan fırsatları ise hiç düşünmeden değerlendirir. Gerekirse kardeşlerini, ailesini harcar, ama eninde sonunda kafasındaki hedefe yürür. Bir sonraki hedefine ulaşmak ise sandığı kadar kolay olmayacak ve aile bağlarını da derinden yaralayacaktır.