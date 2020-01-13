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Zalim İstanbul Bahar Şahin kimdir? Zalim İstanbul'un Ceren’i Bahar Şahin nereli?

Zalim İstanbul Bahar Şahin kimdir? Zalim İstanbul'un Ceren’i Bahar Şahin kaç yaşında? gibi soruların yanıtları tüm Zalim İstanbul takipçileri tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen Zalim İstanbul dizisinde, genç yaşına rağmen yeteneği ile göz dolduran, dizide Ceren karakterine hayat veren Bahar Şahin dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Zalim İstanbul Bahar Şahin hakkında araştırmalar da yapılıyor. Zalim İstanbul Bahar Şahin hakkında merak edilenleri sizler için derledik. İşte tüm detaylar..

13.01.2020  15:16 - Güncelleme: 13.01.2020  15:16

Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin, oyunculuk performansıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Zalim İstanbul Bahar Şahin kimdir? Zalim İstanbul'un Ceren’i Bahar Şahin nereli? gibi soruların yanıtları tüm dizi takipçileri tarafından araştırılıyor. Aslen Artvinli olan Bahar Şahin, 26 Mayıs 1997 yılında Ankara’da dünyaya Oyunculuk eğitimi almış olan Bahar Güven, ilk oyunculuk deneyimini 2014 yapımı O Hayat Benim dizisi ile yaşadı. Zalim İstanbul Bahar Şahin hakkında tüm detaylar haberimizde.. 

ZALİM İSTANBUL BAHAR ŞAHİN KİMDİR? 

Aslen Artvinli olan Bahar Şahin, 26 Mayıs 1997 yılında Ankara’da dünyaya Oyunculuk eğitimi almış olan Bahar Güven, ilk oyunculuk deneyimini 2014 yapımı O Hayat Benim dizisi ile yaşadı, daha sonra Lise Devriyesi, Kayıt Dışı, Yol Arkadaşım, Servet gibi dizilerin oyuncu kadrosunda yer aldı.

ZALİM İSTANBUL CEREN KARAKTERİNİN ÖZELLİKLERİ

Ailenin lükse, magazine düşkün, fırlama küçük kızı. Medyada görüp özendiği hayatları yaşamak uğruna, aklını varsa yoksa dümen çevirmeye çalıştıran, güzelliğinin farkında ve bunu kullanmaktan çekinmeyen 20’lerinin başında bir genç. Tutkulu bir kızdır Ceren, karda yürür ama izini belli etmez. Karşısına çıkan fırsatları ise hiç düşünmeden değerlendirir. Gerekirse kardeşlerini, ailesini harcar, ama eninde sonunda kafasındaki hedefe yürür. Bir sonraki hedefine ulaşmak ise sandığı kadar kolay olmayacak ve aile bağlarını da derinden yaralayacaktır.

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