KHK ile kapatılan FETÖ'nün Zaman gazetesi editörü 'asker imamı' çıktı

KHK ile kapatılan FETÖ'nün Zaman gazetesi editörü ve muhabiri Abdulkerim Bedir hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından " Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan" iddianame hazırlandı.

İddianamede yer alan bilgilere göre, Zaman Gazetesi editörü Abdulkerim Bedir, FETÖ'nün askeri yapılanmasında sorumlu kişilerdendi. Seçtiği askeri personeli hedefine alan Bedir, bu kişileri FETÖ adına örgütlemeye çalıştı. Yüzbaşı olan Mevlit Nebi A. ile yüz yüze görüşmeler yaparak mahrem imamlığını yaptı. Abdulkerim Bedir'in farklı kod adları kullandığı da ayyuka çıktı. İddianamede Yüzbaşı Mevlit Nebi A.'nın ifadelerine yer verildi. Kara Kuvvetleri'nde yüzbaşı olarak görev yaptığı sırada 2012'de İstanbul'a atamasının yapıldığını, örgüt adına kendisinden sorumlu olan kişinin Abdülkerim Bedir olduğunu fakat bu kişinin kendisini 'Selami' kod ismiyle tanıttığını kaydetti.

Bedir hakkında hazırlanan iddianamede başka bir dosyada FETÖ şüphelisi olan asker Ruhi C.'nin itiraflarına da yer verildi. 2010'dan 2014'e kadar İstanbul Yenibosna Askeri İnzibat Tabur Komutanlığı'nda çalıştığını, 2012'de askeri birliğe yakın olan, her zaman gittiği bir kebap salonunda üniformalı olarak öğle yemeği yediği esnada isminin 'Kerim' olduğunu söyleyen şahsın selam verdiğini ve ardından sohbet ettiklerini, bu kişi ile 2014'e kadar görüştükleri bilgisini verdi. 'Kerim'in en son 2014'te nizamiyeye gelip kendisiyle görüştüğünü anlattı. Ruhi Ç., Van'a tayini çıkınca Kerim'in kendisine yardımcı olduğunu orada kendisini karşılattığını anlattı. Ruhi C., fotoğraf teşhisi sırasında Kerim kod isimli FETÖ/PDY şüphelisinin Abdulkerim Bedir olduğunu söyledi.

10 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

10 yıl Zaman gazetesinde sigortalı olarak çalıştığı belirlenen Bedir, savunmasında itirafçı ifadelerini kabul etmedi. Örgütün Pak Medya İş Sendikası'nda kaydının olduğu belirlenen şüphelinin Bank Asya'yı kurtarma amaçlı para yatırdığı da belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Abdulkerim Bedir'in FETÖ/PYD'ye üye olma' suçundan 10 yıla kadar hapsini istedi.

(Sabah)