Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine hava operasyonunda PKK'ya ait yerler imha edildi Milli Savunma Bakanlığı: Irak kuzeyi Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine 11 Ocak 2019'da düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edilmiştir.