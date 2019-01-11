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Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine hava operasyonunda PKK'ya ait yerler imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı: Irak kuzeyi Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine 11 Ocak 2019'da düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edilmiştir.

  • DHA
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Milli Savunma Bakanlığı: Irak kuzeyi Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine 11 Ocak 2019'da düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edilmiştir. 

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