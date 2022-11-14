Zap'ta bozguna uğrayan PKK'da iç çatışma! İşte Taksim saldırısının perde arkası

Terör ve Güvenlik Uzmanı Ağar, İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı saldırıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Terör örgütünün kendi iç dinamiklerinin olduğunun altını çizen Ağar, "Kendi iç dinamiği Zap'ta bozguna uğradı. Zap onlar için çok kıymetliydi. Burayı kaybetmiş olmasının örgüt içinde üretmiş olduğu istikrarsızlıkları bir şekilde maskelemesi gerekiyor. Zap bozgununu örtmesi gerekiyor. Çünkü 'Devlet giremez, Türk askeri giremez. Ben burada kurtarılmış bölge ilan ettim. Devlet kurdum' dediği yerde şu anda Mehmetçik, Komando Andı okuyor. Teröristler bozguna uğradılar, kaçıyorlar. Kaçamayanlar teslim oluyorlar. Bu çok yıkıcı bir fotoğraf Zap gibi iddialı alanda. Burayı kaybedince bir şekilde kendi tabanını konsolide etmesi lazım. Bunun için de bu gerekli bir eylem" diye konuştu.

"İNİSİYATİF VE GÜÇ KAVGASI VAR"



Suriye tarafı ile Kandil tarafı arasında birtakım inisiyatif mücadelelerinin olduğunu söyleyen Ağar, "Bununla ilgili olabileceğine dair de bir bakış açısı var. Öte tarafıyla Türkiye'deki siyasetin baronlarıyla Kandil'in baronları arasında yine inisiyatif ve güç kavgası var. Bununla ilgili de olabilir. Kendi aralarındaki güç mücadelesine bağlı olmak üzere Türkiye'nin gücünü yönlendirmeyi başarabilirlerse kendi iç hasımlarını sopalatmaya yönelik de bir boyutu olabilir" dedi.

"GÜVENLİK KUVVETLERİNE KARŞI BİR İTİBARSIZLAŞTIRMA OPERASYONUNUN ALTINA İMZA ATMAYA ÇALIŞIYOR"

Terör örgütünün yapmış olduğu eylem üzerinden 84 milyonun aklına sızmaya çalıştığına dikkati çeken Ağar, "Bununla beraber karar vericinin aklına sızmaya çalışıyor ve manipüle etmeye çalışıyor. Taksim gibi bir yerde, diplomatik temsilciliklerin, turistlerin, ticaretin, gençlerin olduğu bir yerde böyle bir eylem gerçekleştirerek güvenlik kuvvetlerine karşı bir itibarsızlaştırma operasyonunun altına imza atmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin bu eylemden sonra mücadelesine devam edeceğini belirten Ağar, bu eylemden çıkarılması gereken derslerin olduğunu kaydetti.

"BÖYLE BİR OLAY OLDU DİYE BİR GÜVENLİK AÇIĞI VARDIR GİBİ BİR CÜMLE KURAMAYIZ"



Ağar, gerçekleşen saldırının 'sızma bombardımanı' olduğunun altını çizerek şunları söyledi:

"Şu ana kadar pek çok sızma gerçekleştirmeye çalıştılar. Bunların çoğunu devletimiz engelledi. Bir şekilde Mersin'de, İstanbul'da oldu. Başka yerde olabilir mi? Ne yazık ki bu olasılık var. Hayal göremeyiz. Ama böyle bir sızma nedeniyle de güvenlik kuvvetlerimizi hakir göremeyiz, itibarsızlaştıramayız. Canlarını koyuyorlar bizler için. Gecelerini gündüzlerine karışıyor. Böyle bir olay oldu diye bir güvenlik açığı vardır gibi bir cümle kuramayız. Zaten bunun en ağır özeleştirisini güvenlik kuvvetlerini kendi içlerinde yapıyorlardır. Siz bununla ilgili kalkıp da bir laf söylerseniz terörün ekmeğine yağ sürmüş olabilirsiniz."