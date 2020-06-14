İSTANBUL 25°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8191
  • EURO
    7,6779
  • ALTIN
    379.357
  • BIST100
    109835
Güncel

Lavrov ve Zarif Türkiye'ye geliyor

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile Savunma Bakanı Şoygu, Libya'da yaşanan süreci ve Suriye'deki durumu ele almak üzere Türkiye'ye geliyor. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, bugün Türkiye'yi ziyaret edecek

AA14 Haziran 2020 Pazar 09:10 - Güncelleme: 14 Haziran 2020 Pazar 09:32
ABONE OL

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve askeri yetkililerin yer alacağı heyet, bugün Türkiye'yi ziyaret edecek.

Rus bakanlar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile İstanbul'da görüşecek.

Görüşmede, Libya'da yaşanan süreç ve Suriye'deki durum ele alınacak.

ZARİF’TEN TÜRKİYE’YE ZİYARET

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İran Dışişleri Bakanı Zarif'in, 14-15 Haziran'da Türkiye'yi ziyaret edeceği bildirildi.

Açıklamada, "Ziyaret kapsamında, ikili ilişkilerimizin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca bölgesel ve uluslararası konular hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir." ifadesi yer aldı.

Diplomatik kaynaklar, Zarif'in İstanbul'a geleceğini bildirdi.

Nadir görülüyor... Saniye saniye kaydedildi!

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.