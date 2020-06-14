AA 14 Haziran 2020 Pazar 09:10 - Güncelleme: 14 Haziran 2020 Pazar 09:32

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve askeri yetkililerin yer alacağı heyet, bugün Türkiye'yi ziyaret edecek.

Rus bakanlar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile İstanbul'da görüşecek.

Görüşmede, Libya'da yaşanan süreç ve Suriye'deki durum ele alınacak.

ZARİF’TEN TÜRKİYE’YE ZİYARET

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İran Dışişleri Bakanı Zarif'in, 14-15 Haziran'da Türkiye'yi ziyaret edeceği bildirildi.

Açıklamada, "Ziyaret kapsamında, ikili ilişkilerimizin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca bölgesel ve uluslararası konular hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir." ifadesi yer aldı.

Diplomatik kaynaklar, Zarif'in İstanbul'a geleceğini bildirdi.