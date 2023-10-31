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Zehir tacirlerinden akıl almaz taktik

Kırklareli'nde 3 aylık bebeğin üzerinde uyuşturucu gizleyen 4 şüpheli tutuklandı.

AA31 Ekim 2023 Salı 09:18 - Güncelleme:
Zehir tacirlerinden akıl almaz taktik
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Kırklareli'nde 3 aylık bebeğin üzerinde uyuşturucu gizleyen 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili Babaeski otoban gişelerinde durdurdu.

Ekipler araçtaki T.E, A.O, K.E, D.D'nin üst aramasını yaptı.

Şüphelilerin üzerinde bir bulguya rastlayamayan ekipler, D.D'nin 3 aylık bebeği T.K'nın karın bölgesinde ilaç kutusu içerisine gizlenmiş 162,55 gram metamfetamin ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 4 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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