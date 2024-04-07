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Zehir tacirlerine geçit yok! Carlos'un dikkatiyle 50 milyonluk operasyon

Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'nda polis, hassas burunlu dedektör köpek Carlos destekli ve gümrük muhafaza ekiplerince yapılan koordineli çalışma sonucunda 2 tırın çekici kısmında yapılan aramada 58 kilogram Ecstacy hap ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alındı.

IHA7 Nisan 2024 Pazar 07:30 - Güncelleme:
Zehir tacirlerine geçit yok! Carlos'un dikkatiyle 50 milyonluk operasyon
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Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), İstihbarat Şubesi ekipleri, narkotik dedektör köpek Carlos destekli, Kapıkule Sınır Kapısı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, zehir tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Ekiplerin koordineli çalışması sonucu Kapıkule Gümrük sahası içerisinde 2 tır durdurularak arama yapıldı. Dedektör köpek Carlos'un da katılımıyla tırların çekici kısmında yapılan aramalarda yaklaşık 200 bin adet ve 50 Milyon Türk Lirası değerinde 58 kilo 176 gram Ecstacy hap ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüphelinin işlemleri devam ediyor.

  • Ecstacy hap
  • Edirne sınır
  • Polis köpek Carlos

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