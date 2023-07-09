İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Temmuz 2023 Pazar / 21 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,0402
  • EURO
    28,5849
  • ALTIN
    1612.21
  • BIST100
    6187.09
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Zehir tacirlerine göz açtırılmıyor! Tuz çuvallarının içinde bulundu
Güncel

Zehir tacirlerine göz açtırılmıyor! Tuz çuvallarının içinde bulundu

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda yürütülen uyuşturucu operasyonunda 49 kilogram eroin ele geçirildi.

AA9 Temmuz 2023 Pazar 11:08 - Güncelleme:
Zehir tacirlerine göz açtırılmıyor! Tuz çuvallarının içinde bulundu
ABONE OL

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Gümrük Muhafaza ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalarda Gürbulak Gümrük Kapısı'na gelen bir tırı yakın takibe aldı. Yapılan belge kontrolünde, aracın taşıdığı yükün tuz olarak beyan edildiği görüldü.

Detaylı kontrol için x-ray taramasından geçirilen aracın dorsesinde şüpheli yoğunluk tespit edilmesinin ardından tır, hangara alınarak narkotik dedektör köpek eşliğinde aramaya tabi tutuldu.

Arama sonucu araçta bulunan çuvalların içerisinden tuza benzer toz maddeler ortaya çıktı. Uyuşturucu tespit cihazıyla yapılan analizin ardından, söz konusu şüpheli maddelerin eroin olduğu belirlendi.

Operasyonda toplam 49 kilogram eroin ele geçirildi.

Olayla ilgili Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatılırken uyuşturucuya da el konuldu.

  • uyuşturucu operasyonu
  • Gürbulak Gümrük Kapısı
  • eroin ele geçirme

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.