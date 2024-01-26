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Zehir tacirlerine MİT destekli operasyon

Gaziantep'te bir depoya yönelik MİT destekli operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu madde ile çeşitli suç unsuru malzemeler ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

IHA26 Ocak 2024 Cuma 09:10 - Güncelleme:
Zehir tacirlerine MİT destekli operasyon
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Gaziantep'te Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesi ve MİT desteğiyle İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir depoya operasyon düzenlendi.

ÇOK SAYIDA MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Depoya yapılan operasyonda 193 bin adet captagon hap, 79 kilo 350 gram captagon yapımında kullanıldığı değerlendirilen kimyasal toz madde, 12,25 gram plaka esrar, captagon hap yapımında kullanılan tablet pres makinesi, 2 adet pompalı tüfek, 94 kilogram nargile tütünü, 40 kilogram tütün, 30 bin TL ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

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