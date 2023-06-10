Zehir tacirlerine operasyon! 1 şüpheli tutuklandı

Uçağın iniş yapmasının ardından muhafaza ekiplerince yolcunun fiziki takibine başlandı. Gümrük kontrol noktasında durdurulan şahsın x-ray taramasından geçirilen valizinde herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadı. Ekiplerin üst araması yaptığı esnada ise şahsın karın bölgesinde şişkinlik olduğu fark edildi. Bunun üzerine tomografi cihazına alınan şahsın çok sayıda kapsül yuttuğu tespit edildi.
Sağlık kuruluşunda yapılan muayene sonucunda çıkarılan kapsüllerin içerisindeki maddenin kokain olduğu belirlenirken, kuryenin 820 gram kokain yuttuğu ortaya çıktı.
Olayla ilgili şüpheli tutuklanırken, soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.