Zehir tacirlerine operasyon! 1 şüpheli tutuklandı

İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçlarla mücadele yönünden gerçekleştirdikleri çalışmalar çerçevesinde Sao Paolo-İstanbul seferini yapan uçaktaki bir yolcuyu yakın takibe aldı.

Uçağın iniş yapmasının ardından muhafaza ekiplerince yolcunun fiziki takibine başlandı. Gümrük kontrol noktasında durdurulan şahsın x-ray taramasından geçirilen valizinde herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadı. Ekiplerin üst araması yaptığı esnada ise şahsın karın bölgesinde şişkinlik olduğu fark edildi. Bunun üzerine tomografi cihazına alınan şahsın çok sayıda kapsül yuttuğu tespit edildi.

Sağlık kuruluşunda yapılan muayene sonucunda çıkarılan kapsüllerin içerisindeki maddenin kokain olduğu belirlenirken, kuryenin 820 gram kokain yuttuğu ortaya çıktı.

Olayla ilgili şüpheli tutuklanırken, soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.