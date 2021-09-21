Zehir tacirlerine operasyon: 4 tutuklama

AA 21 Eylül 2021 Salı 21:15 - Güncelleme: 21 Eylül 2021 Salı 21:15

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyonlar düzenledi.

Şüpheli 26 kişinin yakalandığı operasyonlarda, 193,4 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde, 2 bin 440 kullanımlık halisinojen narkotik madde, 12 uyarıcı nitelikli hap, 1 hassas terazi, çok sayıda uyuşturucu kullanımında faydalanılan aparat ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, iki kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer şüpheliler ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.