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Zelenski açıkladı: Bir yılda üç katına çıkardık

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, son bir senede Ukrayna'da silah üretiminin üç kat arttığını söyledi.

AA28 Aralık 2023 Perşembe 09:47 - Güncelleme:
Zelenski açıkladı: Bir yılda üç katına çıkardık
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Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Güçlü olmak zorundayız. Son bir yılda silah üretimini üçe katladık. Rusya, her bir saldırısına yanıtın gecikmeyeceğini anlamalı. Bize zafer lazım. Ukrayna daha güçlü olmalı." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın savunma sektöründe şu an 300 bin kişinin istihdam edildiğini belirten Zelenskiy, her 5 savunma şirketinden 4'ünün özel olduğuna dikkat çekti.

Zelenskiy, dünyanın en büyük yabancı silah üreticileri ile de ortak üretimin söz konusu olduğunu belirtti.

  • Ukrayna silah üretimi
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