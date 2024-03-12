Zeydan Karalar vatandaşın üzerine yürüdü

Her geçen gün yeni bir skandal ile gündeme gelen Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar, vatandaş ile tartıştı, üzerine yürüdü.

CHP'li Adana Belediye başkanı Zeydan Karalar ve beraberindekiler mahallesine otobüs seferi koymadığı için tepki gösteren vatandaşla tartıştı.

Vatandaşlar Zeydan Karalar'ın yetersiz hizmetine tepki göstererek, bölgeye otobüs seferi konmasını istedi. Zeydan Karalar bu şikayetini dile getiren vatandaş ile tartıştı.

"BENİ Mİ DÖVECEKSİNİZ?"

Tepkisini dile getiren vatandaş, "Niye buradan bir otobüs geliyor da, niye sanayiye otobüs sokmuyorsun. Ben hakkımı konuşuyorum. Beni mi döveceksiniz? Hadi vur bakayım." dedi.