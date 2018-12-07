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Balıkesir’de zeytin ağacından uyuşturucu çıktı

Balıkesir’de jandarma ekipleri, Ayvalık’ta bulunan bir zeytinlik alanda 757 gram esrar maddesi ele geçirdi.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri, F.T. isimli bir kişinin Edremit’ten Ayvalık ilçesine uyuşturucu madde getirip zeytinlik alana saklayacağı istihbaratı üzerine araştırma başlattı. Altınova Mahallesi’ndeki bir petrolün yanındaki zeytinlik önünde plakası daha önceden belirlenen aracın park halinde görülmesi üzerine alarma geçildi. F.T.’nin jandarmayı gördükten sonra araçla bölgeden kaçması üzerine ekipler bu kez aracı takibe aldı.
 
Yapılan takip sonucu araç, Altınova Mahallesi'nde durdurularak yapılan aramada, araçta bir adet hassas terazi ele geçirildi. Ardından ekipler, aracın görüldüğü zeytinlik alanda didik didik arama yaptı. Bir zeytin ağacının dallarının arasına gizlenmiş poşet içerisindeki cam kavanozda ekipler, 757 gram kubar esrar maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili araştırma sürüyor.
 

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