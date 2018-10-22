Zeytinburnu'nda batan geminin sökülerek parçalanması havadan görüntülendi
İstanbul Zeytinburnu açıklarında geçtiğimiz yıl demirli halde bulunurken batan “Bereket” adlı kuru yük gemisi bulunduğu yerde sökülerek parçalanmaya başlandı. Geminin kaptan köşkünden başlayan yıkım çalışmaları drone ile havadan görüntülendi.
- İHA
İstanbul Zeytinburnu açıklarında geçtiğimiz yıl Ocak ayında demirli halde bulunurken batan Tanzanya bandıralı 2 bin 980 grostonluk, 115 metre uzunluğundaki "Bereket" adlı kuru yük gemisi bulunduğu yerden sökülerek vinç yardımıyla parçalanmaya başlandı. Geminin kaptan köşkünden başlayan yıkım çalışmaları drone ile havadan görüntülendi.
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