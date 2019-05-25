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Zeytinburnu'nda bir kişi aracında ölü bulundu

Zeytinburnu'nda bir kişi aracında ölü bulundu.

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Alınan bilgiye göre, kalacak yeri olmadığı gerekçesiyle Zeytinburnu’nda aracında yaşayan Yavuz Gürsoy’un (49) uzun süre otomobilinde hareketsiz vaziyette durması mahalle sakinlerinin dikkatini çekti.

Aracın kapısının kilitli olduğunu gören çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri, otomobilin camı kırılarak araçtan çıkarılan Yavuz Gürsoy’un hayatını kaybettiğini belirledi. Gürsoy’un cenazesi, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yavuz Gürsoy’un kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

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