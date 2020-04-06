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Zeytinburnu'nda kaçak üretilen 10 bin 500 tıbbi maskeye el konuldu

Zeytinburnu'nda kaçak üretilen 10 bin 500 tıbbi maskeye el konuldu.

AA06 Nisan 2020 Pazartesi 18:22 - Güncelleme: 06 Nisan 2020 Pazartesi 18:24
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Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası maske, eldiven ve dezenfektan gibi ürünlere duyulan ihtiyacı, kaçak üretim yaparak fırsata çevirmek isteyenlerle mücadelesini sürdürüyor.

Polis ekipleri, Beştelsiz, Seyitnizam, Telsiz ve Veliefendi mahallelerinde 4 tekstil atölyesinde hijyensiz ortamda kalite standartlarının altında tıbbi maske üretilerek piyasaya sürülmeye çalışıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu iş yerlerine operasyon düzenleyen ekipler, kutular içerisindeki ve dikiş masalarındaki 10 bin 500 maske ve maske yapımında kullanılan çok sayıda tekstil ürünü ile dikiş makinelerine el koydu.

İş yeri sahiplerine, kaçak ve sağlıksız üretim yapmaktan idari para cezası uygulanırken, atölyeler zabıta ekiplerince mühürlendi.

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