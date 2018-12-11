Zigana Dağı'nda kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Kent merkezindeki soğuk havanın kara dönüştüğü Doğu Anadolu'yu Doğu Karadeniz'e bağlan Zigana Dağı'nda ulaşımda herhangi bir sorun yaşanmazken, kış lastiği bulunmayan bazı araçlar, soğuk ve yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

Trabzon'dan Gümüşhane'ye giden Emre Karakaş idaresindeki 49 AY 454 plakalı kamyon, yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi.

Sürücüsünün kazadan yara almadan kurtulduğu kömür yüklü kamyon, kasasındaki kömürlerin tahliyesinin ardından çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Zigana geçidinde dinleme tesisi işleten Adnan Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, Zigana Dağı'nda mevsim itibariyle bu zamanlarda 50 santimetre kar olması gerektiğini belirterek, an itibariyle yoğun bir kar yağışının bulunmadığını anlattı.

Kış lastiği olmayan sürücülerin soğuk havada buzlanma nedeniyle zor anlar yaşadığını aktaran Aydın, sürücülere kış lastiği olmadan yola çıkmamaları uyarısında bulundu.

Öte yanda yolda tuzlama ve temizleme çalışması yapan karayolları ekipleri ve yetkililer de sürücüleri kar lastiği kullanmaları konusunda uyarıyor.