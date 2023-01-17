İSTANBUL 16°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ocak 2023 Salı / 25 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,7955
  • EURO
    20,3353
  • ALTIN
    1152.97
  • BIST100
    5289.25
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Zihinsel engelli çoban kayboldu: 5 gündür aranıyor
Güncel

Zihinsel engelli çoban kayboldu: 5 gündür aranıyor

Denizli'nin Kale ilçesinde hayvanları otlattıktan sonra ortadan kaybolan zihinsel engelli çoban, 5 gündür dağ taş aranıyor.

IHA17 Ocak 2023 Salı 10:18 - Güncelleme:
Zihinsel engelli çoban kayboldu: 5 gündür aranıyor
ABONE OL

Kale ilçesi Kayabaşı Mahallesinde yaşayan zihinsel engelli Ali Sarıkavak (37), hayvanları otlatmak için dağa çıktı. Bir süre sonra hayvanların geri gelmesine rağmen Sarıkavak'tan haber alınamadı. İlk başta bölgede araştırma yapan aile, sonuç alamayınca ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden jandarma ekipler, aldığı bilgiler doğrultusunda arama çalışması başlattı.

5 GÜNDÜR BULUNAMADI

Bölge halkı ve ekiplerin 5 gün boyunca yaptığı arama çalışmaları sonuç vermedi. Çobanın gidebileceği her yere bakan ekipler, dron yardımıyla da bölgeyi kontrol etti. Gözü yaşlı aile gelecek mutlu haberi beklerken, mahallede seferberlik ilan edildi.

  • kayıp
  • zihinsel engelli
  • çoban

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.