İSTANBUL 22°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Mayıs 2026 Cuma / 6 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,7392
  • EURO
    53,0893
  • ALTIN
    6625.53
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Zile-Alaca karayolunda feci çarpışma: Çok sayıda yaralı var
Güncel

Zile-Alaca karayolunda feci çarpışma: Çok sayıda yaralı var

Tokat'ın Zile ilçesinde Zile-Alaca karayolunun 14'üncü kilometresinde aynı yönde seyreden iki otomobilin çarpışması sonucu 2 sürücü ve 3 yolcu olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

IHA22 Mayıs 2026 Cuma 23:45 - Güncelleme:
Zile-Alaca karayolunda feci çarpışma: Çok sayıda yaralı var
ABONE OL

Tokat'ın Zile ilçesinde meydana gelen trafik kazası 5 kişinin yaralanmasıyla sonuçlandı. Zile-Alaca karayolunun 14'üncü kilometresinde aynı yönde ilerleyen iki otomobilin çarpışması sonucu her iki araçta bulunan toplam 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Olay yerine sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri yaralılara müdahale etti.

ZİLE-ALACA KARAYOLUNDA İKİ OTOMOBİL BİRBİRİNE GİRDİ

Tokat'ın Zile ilçesinde aynı yönde seyir halinde olan iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Zile-Alaca karayolunun 14'üncü kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre M. Y. idaresindeki 19 AK 208 plakalı otomobil, Alaca istikametine seyir halindeyken aynı yönde ilerleyen E.B. yönetimindeki 45 B 4734 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle iki araçta da maddi hasar oluştu.

5 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI, DURUMLARININ İYİ OLDUĞU AÇIKLANDI

Kazada iki otomobil sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan F. Y., M.T.Y. ve N.M.Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

  • Tokat kaza
  • Zile-Alaca karayolu
  • trafik kazası yaralı

ÖNERİLEN VİDEO

Panik anları güvenlik kamerasında! Depremin yeni görüntülerine ulaşıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.