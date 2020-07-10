10 Temmuz 2020 Cuma 17:15 - Güncelleme: 10 Temmuz 2020 Cuma 17:51

Danıştay 10. Dairesi'nin Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesi Türk siyasiler ver yetkililer tarafından sevinçle karşılandı.

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Bu kararla, uzun zamandır milletimizin içinde, kalbinde, gönlündeki bir hasret sona ermiştirBir yapının dünya kültür mirasına dahil olması için müze olmasına gerek yok.



Ayasofya bizim kuşağımızın, bizden önceki birçok kuşağın ideallerinde cami olarak açılması gereken bir yapı olarak her zaman yer almıştı. Bir hedef olarak, bir hayal olarak, bir rüya olarak yer almıştı. 'Zincirler kırılsın Ayasofya açılsın' sloganı bizim gençliğimizin, bizden önceki kuşakların en önemli sloganlarından birisiydi.



AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: Danıştay'ın Ayasofya kararı, 86 yıllık tarihi bir ayıbı ortadan kaldırmıştır. Kendi topraklarımızda, Ayasofya’nın mahzun kalması hep yüreklerde yaraydı.Mülkiyeti Türkiye'de olan bir yapının aslından uzaklaştırılması, egemenliğimize de ters düşen bir durumdu.

Ayasofya, kutlu fethin sembolü ve mührüdür. Bugün bu tarihi kararla vuslat bekleyen milyonlarca yürekte hüzün son bulmuştur. Bu kararla, Ayasofya, taşıdığı anlamla yeniden buluşmuştur. Fatih'in ve tarihin emaneti Ayasofya, artık manevi heybetine de yeniden kavuşacaktır.

Necip Fazıl, Sezai Karakoç ve Osman Yüksel Serdengeçti gibi birçok üstadın davası ve büyük bir heyecanla bekleyen milyonların duası, bugün karşılık bulmuştur. Bu duygularla Ayasofya Camii’nin yeniden ibadete açılmasının hayırlı olmasını diliyoruz.

1️⃣ Danıştay'ın #Ayasofya kararı, 86 yıllık tarihi bir ayıbı ortadan kaldırmıştır. Kendi topraklarımızda, Ayasofya’nın mahzun kalması hep yüreklerde yaraydı.Mülkiyeti Türkiye'de olan bir yapının aslından uzaklaştırılması, egemenliğimize de ters düşen bir durumdu. — Bülent TURAN (@turanbulent) July 10, 2020

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Elhamdülillah...

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Zaten orada ibadete açılan bir kısım vardı ama oranın tamamen tekrar cami olması, Türkiye'nin ve Türklerin 1453 yılından beri hakkıdır. Hayırlı uğurlu olsun.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Hayırlı uğurlu olsun. Allah sizi başımızdan eksik etmesin sayın Cumhurbaşkanım.

Hayırlı uğurlu olsun.

Allah sizi başımızdan eksik etmesin sayın Cumhurbaşkanım. https://t.co/1U92kQOQBp — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) July 10, 2020

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: Fatih Sultan Mehmet Han'ın bize emaneti #AyasofyaCamii yeniden ibadete açıldı. Diriliş muştusu kutlu olsun!

Fatih Sultan Mehmet Han'ın bize emaneti #AyasofyaCamii yeniden ibadete açıldı.



Diriliş muştusu kutlu olsun! pic.twitter.com/wBtVfp4gaf — Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) July 10, 2020

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Hayırlı olsun. Milletimiz varolsun. Cumhurbaşkanımızın dirayeti ile bu topraklar bir özlemine daha kavuştu. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: Kutlu fethin en güzel mirası, Fatih'in aziz emaneti Ayasofya asli hüviyetine kavuştu. Hayırlı olsun.

Kutlu fethin en güzel mirası, Fatih'in aziz emaneti Ayasofya asli hüviyetine kavuştu. Hayırlı olsun. #AyasofyaCamii pic.twitter.com/Kj5wzqx5Pe — Mahir Ünal ���� (@mahirunal) July 10, 2020

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Ayasofya'nın yarım yüzyıldan fazla suskunluğu ezan sesleriyle, Kur'an tilavetleriyle son bulacak inşallah.

Ayasofya bize, biz de ona hasrettik. Hasret, ilk tekbirle bitecek inşallah. Kutlu fethin, kutlu mabedi yeniden müminlerle buluşacak.