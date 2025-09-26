Zıpkınla vurdu hırsı geçmedi... Abisini sokak ortasında katletti

İstanbul Avcılar'da ekmek almaya gittiği esnada sokakta kardeşi tarafından silahla vurulan bir kişi hayatını kaybetti. Şüphelinin 3 yıl önce abisini zıpkınla vurarak yaraladığı ortaya çıktı.

Olay, Avcılar ilçesi Cihangir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 2 yıl önce aralarındaki husumet nedeniyle abisini zıpkınla yaralayan Rıdvan Direk (24), 32 yaşındaki abisi Metin Direk'i (32) evinin önünde marketten ekmek alıp döndüğü esnada silahla art arda ateş edip ağır yaraladı. Hastanede tedavi altına alınan Metin Direk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, olay yerinden scooter ile kaçan şüpheli Rıdvan Direk'i yakalamak için çalışmalara başlattı.