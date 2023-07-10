Zonguldak'ta acil müdahale üniteleri kuruldu

Bakan Koca Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Selden etkilenen Zonguldak ili Devrek ve Gökçebey ilçeleri devlet hastanelerinde, sağlık hizmetlerinde bir aksama olmaması amacıyla geçici acil müdahale üniteleri kuruldu. Sel felaketi sebebiyle Zonguldak halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz."