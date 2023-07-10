Zonguldak'ta acil müdahale üniteleri kuruldu

Bakan Koca Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Selden etkilenen Zonguldak ili Devrek ve Gökçebey ilçeleri devlet hastanelerinde, sağlık hizmetlerinde bir aksama olmaması amacıyla geçici acil müdahale üniteleri kuruldu. Sel felaketi sebebiyle Zonguldak halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz."
Selden etkilenen Zonguldak ili Devrek ve Gökçebey ilçeleri Devlet Hastanelerinde, sağlık hizmetlerinde bir aksama olmaması amacıyla geçici acil müdahale üniteleri kuruldu. Sel felaketi sebebiyle Zonguldak halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. pic.twitter.com/Vt7qGuWUwQ— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 9, 2023