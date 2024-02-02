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Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personeli için arama çalışmaları sürüyor

Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin mürettebatından kayıp 7 kişinin bulunması için başlatılan çalışmalar iki aydan fazla süredir sürüyor.

AA2 Şubat 2024 Cuma 14:10 - Güncelleme:
Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personeli için arama çalışmaları sürüyor
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Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım 2023'te fırtına nedeniyle mendireğe çarptıktan sonra batan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı geminin kayıp personelini arama tarama faaliyetleri 76'ncı gününde devam etti.

Erdemir liman içi başta olmak üzere sahil şeridinde denizden çalışmaya devam eden Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD ile diğer kurumlardan ekipler, kıyı şeridinde botla aramalara yoğunluk verdi.

Bu arada batık geminin enkazını kaldırma ve aynı tarihte fırtınada ikiye bölündükten sonra karaya oturan Kamerun bayraklı "Pallada" isimli kargo gemisinin söküm işlemleri de sürüyor.

Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı kuru yük gemisi, 19 Kasım 2023'te fırtına nedeniyle Ereğli Limanı'ndan çıkarken askeri bölgedeki mendireğe çarparak batmıştı. Gemideki 12 kişilik Türk mürettebattan 5'inin cesedine ulaşılmıştı.

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