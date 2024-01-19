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Zonguldak'ta batan geminin kayıp personelini arama çalışmaları 62. gününde

Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin mürettebatından kayıp 7 kişinin bulunmasına yönelik çalışmalar 62'nci gününde devam ediyor.

AA19 Ocak 2024 Cuma 15:47 - Güncelleme:
Zonguldak'ta batan geminin kayıp personelini arama çalışmaları 62. gününde
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Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım 2023'te fırtına nedeniyle mendireğe çarptıktan sonra batan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı gemideki kayıp personeli arama çalışmaları kapsamında karadan tarama faaliyeti yürütülüyor.

Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD ile diğer ekipler de denizden arama çalışması gerçekleştiriyor. Aramalar Erdemir Limanı başta olmak üzere sahil şeridinde yoğunlaştı.

Denizcilik Genel Müdürlüğünün kontrolünde batık geminin enkazını kaldırma işlemleri de sürüyor.

Bu arada aynı tarihte fırtınada ikiye bölündükten sonra karaya oturan Kamerun bayraklı "Pallada" isimli kargo gemisinin söküm işlemlerine devam ediliyor.

Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı kuru yük gemisi, 19 Kasım 2023'te fırtına nedeniyle Ereğli Limanı'ndan çıkarken askeri bölgedeki mendireğe çarparak batmıştı. Gemideki 12 kişilik Türk mürettebattan 5'inin cesedine ulaşılmıştı.

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