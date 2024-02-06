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  • Zonguldak'ta batan geminin mürettebatından kayıp 7 kişi için arama çalışmaları 80. gününde
Güncel

Zonguldak'ta batan geminin mürettebatından kayıp 7 kişi için arama çalışmaları 80. gününde

Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin mürettebatından kayıp 7 kişinin bulunması amacıyla başlatılan çalışmalar yaklaşık 3 aydır sürüyor.

AA6 Şubat 2024 Salı 17:19 - Güncelleme:
Zonguldak'ta batan geminin mürettebatından kayıp 7 kişi için arama çalışmaları 80. gününde
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Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım 2023'te fırtına nedeniyle mendireğe çarptıktan sonra batan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı geminin kayıp personelini arama faaliyetleri, 80'inci gününde devam etti.

Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD ile diğer kurumlardan ekipler, askeri liman ve Erdemir liman bölgesindeki kıyı şeridinde botla arama gerçekleştiriyor.

Olumsuz hava koşulları dolayısıyla yapılamayan, batık enkazını kaldırma işlemlerine gelecek hafta başlanacağı öğrenildi.

Aynı tarihte fırtınada ikiye bölündükten sonra karaya oturan Kamerun bayraklı "Pallada" isimli kargo gemisinin söküm işlemleri de sürüyor.

Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı kuru yük gemisi, 19 Kasım 2023'te fırtına nedeniyle Ereğli Limanı'ndan çıkarken askeri bölgedeki mendireğe çarparak batmıştı. Gemideki 12 kişilik Türk mürettebattan 5'inin cesedine ulaşılmıştı.

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