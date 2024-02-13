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Güncel

Zonguldak'ta batan geminin mürettebatından kayıp 7 kişi için arama çalışmaları 87. gününde

Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin mürettebatından kayıp 7 kişinin bulunması için başlatılan çalışmalar yaklaşık 3 aydır devam ediyor.

AA13 Şubat 2024 Salı 13:08 - Güncelleme:
Zonguldak'ta batan geminin mürettebatından kayıp 7 kişi için arama çalışmaları 87. gününde
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Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım 2023'te fırtına nedeniyle mendireğe çarptıktan sonra batan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı geminin kayıp personeline yönelik 87 gündür arama çalışması yürütülüyor.

Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD ile diğer kurumlardan ekipler, denizden aramayı Erdemir Limanı yoğunlukta olmak üzere liman içi ve dışı ile sahil şeridinde gerçekleştiriyor. Denizcilik Genel Müdürlüğünün kontrolünde ise batık geminin enkazını kaldırma işlemleri yapılıyor.

Aynı tarihte fırtınada ikiye bölündükten sonra karaya oturan Kamerun bayraklı "Pallada" isimli kargo gemisinin söküm işlemleri de sürüyor. Kesilen parçalar vinç yardımıyla kamyonlara yüklenerek alandan taşınıyor.

Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı kuru yük gemisi, 19 Kasım 2023'te fırtına nedeniyle Ereğli Limanı'ndan çıkarken askeri bölgedeki mendireğe çarparak batmıştı. Gemideki 12 kişilik Türk mürettebattan 5'inin cesedine ulaşılmıştı.

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