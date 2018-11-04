Zonguldak'ta 'Bylock'cu 2 zanlı tutuklandı
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fehtullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 2 şahıs tutuklandı.
- İHA
Alınan bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandıkları iddia edilen 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Alaplı'daki ev adresine düzenlenen operasyonda, T.S. ve E.S. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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